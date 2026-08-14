Het is officieel de warmste 14 augustus ooit

Met in Westdorpe en Gilze-Rijen 34,3 graden was het niet eerder zo warm op 14 augustus. 'Het vorige record was 34,2 graden en werd in Volkel en Ell gemeten. Ook officieel zal het de warmste worden, zodra het in De Bilt 32,3 graden of meer wordt', zo meldt Weeronline vandaag.

Lokaal tot 37 graden

De verwachting is dat het vandaag nog veel warmer wordt met maxima tot lokaal 37 graden. Daarmee wordt het aantal zeer hete dagen over alle stations verder aangescherpt. De kustgebieden krijgen later vandaag als eerste met verkoeling te maken, doordat de wind naar het westen draait. In het weekend koelt het dan geleidelijk verder af.

Elfde officiële datum-warmterecord van het jaar

Het record van vandaag is alweer het elfde datum-warmterecord van het jaar. In maart kwam het tot maar liefst vier warmterecords op rij. Dat was op 2, 3, 4 en 5 maart. Verder was op 26 en 29 mei sprake van datum-warmterecords in De Bilt. In juni kwam het op 24 en 26 juni tot datum-warmterecords op het hoofdstation. Op 29 juli noteerde we het negende datum-warmterecord en 13 augustus was ook sprake van een record.

Datum-kouderecord

Deze eeuw kwam het negen keer vaker tot een warmterecord dan tot een kouderecord. Het laatste datum-kouderecord dateert van 18 september 2022.