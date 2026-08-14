Vandaag nog zeer warm, zaterdag kans op bui en vanuit noordwesten uit koeler

Vanmiddag schijnt de zon overal en blijft het droog. Het is bijzonder warm. De middagtemperatuur ligt rond 35°C. 'In het zuiden wordt het plaatselijk 38°C. Er staat weinig wind. Aan zee steekt een matige wind uit het westen op, waardoor het iets afkoelt', zo meldt het KNMI vandaag.

Meer afkoeling in kustprovincies

Vanavond is het eerst zonnig. In het zuidwesten kan er wat bewolking komen. In de kustprovincies koelt het duidelijk sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27°C is. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

Vooruitzichten

Af en toe zon en vanaf dinsdag ook geregeld enkele buien, mogelijk met onweer. De maximumtemperaturen liggen meestal rond het langjarige gemiddelde.