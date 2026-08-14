Twee doden en meerdere gewonden bij kettingbotsing A59 staart van file door boerenprotest met tractoren

Vrijdag heeft er op de A59 bij Heesch een dodelijke aanrijding plaatsgevonden waarbij twee personen om het leven kwamen en meerdere mensen gewond zijn geraakt.

Staart van file ontstaan door boerenprotest met tractoren

Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door een boerenprotest met tractoren op de A59.

Vier auto's betrokken bij ongeval

Het ernstige verkeersongeval vond plaats tussen vier auto's op de A59 ter hoogte van Heesch. De twee omgekomen personen zaten bij elkaar in een auto. Het gaat om een man (71) en een vrouw (72) uit Oss.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het ongeval en roept getuigen op om contact op te nemen via 0900-8844.