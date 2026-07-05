USAR terug in Nederland na inzet in Venezuela

Het USAR.NL-team, dat de afgelopen dagen hulp verleende in Venezuela na de verwoestende aardbevingen, is zondagmiddag weer geland in Nederland. 'Het team werd namens het kabinet ontvangen op Eindhoven Airport door Nathalie Olijslager, directeur Stabiliteit en Humanitaire Hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken', zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag.

Acht reddingshonden

Het team van 64 mensen en acht reddingshonden reisde in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Venezuela om onder het puin naar overlevenden te zoeken. Dagenlang hebben zij zich onder zware omstandigheden met grote toewijding ingezet om levens te redden en hoop te bieden aan getroffen families. Nu de kans op het vinden van overlevenden zeer klein is geworden, is de inzet beëindigd.

Hulpgoederen gedoneerd aan Rode Kruis Venezuela

Minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de hulpgoederen van het Nederlandse zoek- en reddingsteam te doneren aan het Rode Kruis in Venezuela. Het gaat om voorzieningen die de lokale bevolking in het getroffen gebied hard nodig heeft, waaronder tenten, voedsel en water, generatoren, mobiele toiletten en douches. Bij de overdracht van de goederen waren USAR-teamleider Martin Evers, zaakgelastigde Carmen Gonsalves namens het Koninkrijk der Nederlanden en Nelson Aly Rodriguez van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen aanwezig.

'Reddingswerkers hebben ongelofelijk hard gewerkt'

Sjoerdsma: “Nederlandse reddingswerkers hebben de afgelopen dagen ongelofelijk hard gewerkt om noodhulp te verlenen aan mensen die getroffen zijn door de aardbevingen. Grote waardering voor al hun inzet onder zulke zware omstandigheden.”

Dutch Relief Alliance

Ook de Dutch Relief Alliance, een coalitie van 14 hulporganisaties en hun lokale partners, is inmiddels gestart met een humanitaire respons van € 3 miljoen. Daarnaast draagt het Nederlandse Rode Kruis € 700.000 bij ter ondersteuning van het Venezolaanse Rode Kruis. De bijdragen aan deze organisaties worden gefinancierd vanuit het budget voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.