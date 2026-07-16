Extra aandacht voor ervaringen hulpverleners bij herdenking Herculesramp

“De mensen die wij vandaag herdenken, zijn geen afgesloten hoofdstuk uit het verleden. Ik voel de verantwoordelijkheid om de herinnering aan hen levend te houden.” Dat zei Commandant Lucht- en Ruimtestrijdkrachten luitenant-generaal André Steur woensdag bij de herdenking van de Herculesramp, die zich 30 jaar geleden op Vliegbasis Eindhoven voltrok.

'Extra aandacht voor de ervaringen van de hulpverleners'

Onder andere nabestaanden, overlevenden en vertegenwoordigers van Defensie uit Nederland en België waren naar de militaire locatie gekomen. Bij de herdenking was er dit keer extra aandacht voor de ervaringen van de hulpverleners.

Belgische C-130 Hercules-transportvliegtuig

Het bewuste Belgische C-130 Hercules-transportvliegtuig was op 15 juli 1996 vertrokken vanaf vliegbasis Villa Franca in Italië. Aan boord zaten niet alleen Belgische bemanningsleden, maar ook leden van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Dat had net een serie concerten in Modena afgerond.

Zwerm vogels in motor gevlogen tijdens landing

Tijdens de landing op Vliegbasis Eindhoven vloog een zwerm vogels in de motoren. Het toestel maakte een harde landing naast de baan. Er ontstond brand in de cockpit. De brandweer bluste die, maar wist niet dat er passagiers aan boord waren. Pas toen de hulpdiensten veilig het toestel in konden, stuitten ze op de lichamen op de vloer.

34 doden

Voor 29 leden van het Fanfarekorps en een medewerker van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie kwam de hulp te laat. Bij de ramp kwamen 34 mensen om het leven. Er waren 7 overlevenden.

Nasleep

Veel hulpverleners die destijds betrokken waren bij de bergingswerkzaamheden hebben nog steeds te maken met de nasleep van deze gebeurtenis. Steur is zich daar van bewust. “De periode na de ramp was voor velen van u zeer zwaar. Niet alleen door het verlies, maar ook door de vragen en de zoektocht naar antwoorden. Wij als organisatie gaven niet de duidelijkheid, steun en erkenning die nodig was. Dat spijt mij. We nemen dat mee in hoe wij omgaan met iedereen die door een ingrijpende gebeurtenis wordt geraakt. We blijven leren van wat er is gebeurd, in hoe we kijken naar vliegveiligheid en in hoe wij omgaan met de zorg voor mensen.”

Tijdloos Verbonden

De herdenkingsceremonie was bij het monument op Vliegbasis Eindhoven, aan de baan waar het toestel verongelukte. De namen van de overledenen werden uitgesproken. Er was ruimte voor verhalen en stilte, maar ook voor muziek. Na de plechtigheid op het vliegveld verzorgde de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ een concert in het Parktheater in Eindhoven. Dat had de passende naam ‘Tijdloos Verbonden’.

Modena

Ook bij het monument voor het Fanfarekorps in het Italiaanse Modena werden de slachtoffers herdacht. Defensie organiseerde daar een ceremonie in samenwerking met de gemeente en het Nederlandse consulaat in Milaan. “In de loop der jaren is Modena voor de overlevenden en nabestaanden een plek van herdenking, vriendschap en troost geworden”, zei de Nederlandse Defensieattaché kolonel Patricia Lukken bij die herdenking. “Hier hebben zij altijd gastvrijheid, menselijke warmte, waardigheid en respect gevonden. Daar zijn we dankbaar voor.”