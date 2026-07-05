Twee jongens (15) in auto omgekomen bij botsing tegen boom in Brabant

Zondagochtend, even voor 07.00 uur, heeft er op de Boekelsedijk in het Noord-Brabantse Zeeland een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden waarbij twee tieners (15) om het leven zijn gekomen. Dit meldt de politie zondag.

Twee tieners (15) omgekomen

'Bij het ongeval zijn twee personen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. Het tweede slachtoffer is een 15-jarige jongen hoogstwaarschijnlijk uit Veghel', meldt de politie.

Politieonderzoek gestart

De politie is direct een onderzoek gestart naar de precieze toedracht waarbij de mogelijk wordt onderzocht dat één van de twee jongens de auto waar zij in zaten heeft bestuurd. 'Op dit moment wordt de situatie door onze collega's in kaart gebracht', aldus de politie.