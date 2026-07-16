Waarschuwingsschoten gelost na ontvoering in Amsterdam

Rond 22.00 uur kwam er een melding van een ontvoering aan de Burgermeester van Leeuwenlaan binnen. Even later kregen agenten aan de andere kant van de stad zicht op de vermoedelijk betrokken auto. Op de Insulindeweg in Amsterdam-Oost leidde dit tot een korte achtervolging, op een gegeven moment kwam de auto tot stilstand. De politie loste dan meerdere waarschuwingsschoten, waarna de inzittenden uit de auto kwamen. Vervolgens konden twee mensen aangehouden worden; het om mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Ook de ontvoerde persoon bevond zich in het voertuig, het slachtoffer verkeerde in goede gezondheid.