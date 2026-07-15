'Nederland straft hard, maar laat veel toe achter het stuur'

Nederland heeft een van de hoogste verkeersboetes van Europa, maar is opvallend soepel als het gaat om afleiding achter het stuur. Automobilisten mogen hier op slippers rijden, een broodje eten, make-up aanbrengen of met een los huisdier in de auto rijden, zolang de verkeersveiligheid volgens de wet niet direct in gevaar komt. In veel andere Europese landen zijn dergelijke handelingen juist expliciet verboden en kunnen bestuurders daarvoor direct een boete krijgen. Dit zegt Rembrandt Groenewegen van DAS rechtsbijstand.

Dat staat volgens Goenewegen in schril contrast met landen als Frankrijk, Spanje en België, waar voor dergelijke handelingen wel boetes kunnen worden uitgedeeld. Die landen kiezen steeds vaker voor strengere regels om afleiding in het verkeer te beperken.

Optreden bij gevaarlijk rijgedrag

Die tegenstelling roept de vraag op of Nederland niet te veel vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van weggebruikers. Nederland blijft vasthouden aan een systeem waarbij pas wordt opgetreden als daadwerkelijk gevaarlijk rijgedrag ontstaat.

Onschuldige handelingen kunnen juist afleiden

Groenewegen:' Dat is opmerkelijk, omdat afleiding achter het stuur een belangrijke oorzaak is van verkeersongevallen. Juist handelingen die onschuldig lijken, zoals eten, zoeken naar spullen, make-up aanbrengen of het rijden met een los huisdier in de auto, kunnen kostbare seconden aandacht van de weg afleiden.'

Verboden op specifieke afleidende handelingen

De vraag is daarom gerechtvaardigd of Nederland sommige buitenlandse regels niet zou moeten overnemen. Verboden op specifieke afleidende handelingen kunnen bijdragen aan meer duidelijkheid voor automobilisten en handhaving eenvoudiger maken.

Streng in boetehoogte, coulant op gedrag achter het stuur

Opvallend genoeg blijft Nederland streng in de boetehoogte, maar relatief coulant als het gaat om gedrag achter het stuur'', aldus Groenwegen. Het is niet ondenkbaar dat ook hier de discussie over aanvullende verboden zal oplaaien. Het vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van het aantal slachtoffers blijven daarbij het belangrijkste argument.'

Kritische blik op sanctiestelsel

'Het Nederlandse sanctiestelsel verdient een kritische blik. Lagere boetes voor minder ernstige overtredingen en juist strengere sancties voor expliciet verboden, afleidende handelingen achter het stuur zouden logischer en effectiever kunnen zijn voor de verkeersveiligheid.'