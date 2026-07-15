Consumenten schatten inflatie flink hoger dan voor 2022

Na de energiecrisis in 2022 schatten consumenten de inflatie veel hoger in dan deze daadwerkelijk is. Terwijl de gemeten inflatie de afgelopen tweeënhalf jaar rond de 3 procent ligt, blijft de gevoelsinflatie ongeveer 8 procent. Voor de energiecrisis was dit verschil veel kleiner. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over gevoelsinflatie.

Consumenten schatten de inflatie standaard hoger in dan de feitelijke inflatie, maar sinds de energiecrisis is dat verschil veel groter geworden. De feitelijke inflatie ligt inmiddels weer dichter bij het niveau van vóór de energiecrisis. De gevoelsinflatie niet: die is ongeveer twee keer zo hoog als vóór 2022.

Inflatieverwachting loopt weer op

De inflatieverwachting is sinds begin 2023 weer opgelopen nadat deze een tijd lang daalde na de energiecrisis. Dat betekent dat meer mensen verwachten dat de inflatie gaat stijgen. De recente stijgingen van de inflatieverwachting komen vermoedelijk door de spanningen in het Midden Oosten en zorgen over sterk oplopende brandstofprijzen.