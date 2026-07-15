Zomervakantie regio Midden: ook veel Duitse toeristen onderweg

Komend weekend vertrekken opnieuw veel Nederlanders naar hun vakantiebestemmingen. Op vrijdag 17 juli sluiten de scholen in de regio Midden als laatste hun deuren. Daarnaast verwacht ANWB Verkeersinformatie dat ook veel Duitse toeristen onderweg zullen zijn, naar onder andere de Nederlandse kust en Friesland. Wegwerkzaamheden veroorzaken extra verkeershinder.

Drukte in Nederland

De meeste vertraging heeft het verkeer vrijdagmiddag vanaf het middaguur op routes naar het zuiden, rond de grensstreek en later in de middag naar Zeeland en Friesland. Op de A2, A16 en A50 is het extra druk door de afsluiting van de A27 richting het zuiden. In Noord-Holland is de A9 een knelpunt door de afsluiting van de Wijkertunnel. Ook de A1 richting Amsterdam is dicht.

ANWB Vakantiecheck

Vakantiegangers kunnen vrijdagochtend (van 07.00 tot 13.00 uur) stoppen bij verzorgingsplaats Hazeldonk aan de A16 voor een laatste check. Tijdens de ANWB Vakantiecheck nemen wegenwachten auto's, campers en caravans grondig onder de loep.

Drukte in het buitenland

In het buitenland zijn dit weekend eveneens veel vakantiegangers onderweg. Zaterdag 18 juli staan er lange files op de Europese wegen richting het zuiden.

De Duitse ADAC voorspelt een van de drukste weekends van de zomer omdat onder andere Noordrijn-Westfalen vakantie krijgt. De meeste vertraging is er rond grote steden zoals Frankfurt, Neurenberg en München. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra oponthoud.

In Frankrijk rijdt het langzaam op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens.

In Oostenrijk is er vooral op zaterdag kans op files op de route A10/A11 Salzburg – Villach, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook is het druk op de Fernpas, de B179.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Brennerpas – Verona en in Zwitserland op de A2, de route via de Gotthardtunnel.

Op meerdere locaties woeden bosbranden. Wegen kunnen hierdoor tijdelijk dicht zijn, bekijk dus voor vertrek de actuele verkeersinformatie en houd de lokale berichtgeving in de gaten.

De volgende evenementen kunnen lokaal drukte veroorzaken:

- Zwarte Cross in Lievelde, op 16 - 19 juli.

- Concerten van The Weeknd in de Johan Cruijff Arena, op 16 - 18 juli.

- Tilburgse Kermis, op 17 - 26 juli.

- Vierdaagse Feesten, op 18 - 24 juli.

