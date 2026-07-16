CBS: Zes kilo minder afval per inwoner in 2025

In 2025 zamelden gemeenten in totaal 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval in. 'Per inwoner was dat 449 kilogram. Dat is 6 kilogram minder dan een jaar eerder. De daling komt vooral doordat er minder groente-, fruit- en tuinafval (gft) werd ingezameld', zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Meeste restafval ingezameld in Zuid-Holland

Restafval is de grootste afvalstroom, gevolgd door gft en oud papier en karton. In 2025 zamelden gemeenten 179 kilogram restafval per inwoner in, vrijwel evenveel als in 2024. Restafval is huishoudelijk afval dat niet gescheiden wordt ingezameld. In Zuid-Holland (232 kilogram) werd het meeste restafval ingezameld, in Overijssel (112 kilogram) het minst.

Minder gft- en grof tuinafval

Er werd in 2025 minder gft-afval ingezameld. In 2025 zamelden gemeenten 87 kilogram aan gft-afval per inwoner in. Dat is ruim 5 kilogram minder dan in 2024. In Drenthe (159 kilogram) werd het meeste gft ingezameld, in Zuid-Holland het minst (53 kilogram).

Weersomstandigheden

Ook het grof tuinafval nam af, van 24 kilogram per inwoner in 2024 naar 22 kilogram in 2025. De hoeveelheid organisch afval komt voor een deel door de weersomstandigheden. In droge perioden groeien er minder bladeren, waardoor er ook minder gesnoeid en gerooid moet worden.

Weer minder oud papier en karton ingezameld

In 2025 is er 39 kilogram per inwoner aan oud papier en karton ingezameld. Dat is bijna 1 kilogram minder dan in 2024. Al bijna twintig jaar daalt de hoeveelheid ingezameld oud papier en karton. Dat komt doordat steeds meer informatie, zoals de krant, digitaal is en er minder papier wordt gebruikt en weggegooid.

60 procent van huishoudelijk afval wordt gescheiden ingezameld

In 2025 werd gemiddeld ongeveer 60 procent van het afval in Nederland gescheiden ingezameld aan huis. Dit percentage is sinds 2019 niet veel veranderd. In Overijssel (74 procent), Gelderland en Limburg (beide 72 procent) werd het grootste deel van het afval gescheiden. In Zuid-Holland was dit aandeel met 44 procent het laagst. Afval dat niet gescheiden wordt ingezameld, wordt als restafval afgevoerd.

Hoeveel afval er gescheiden wordt ingezameld, hangt af van de mate waarin een gemeente restafval scheidt, hoe stedelijk een gebied is, en vooral hoeveel hoogbouw er is. Bij hoogbouw is vaak minder ruimte beschikbaar voor containers of bakken om afval te scheiden.