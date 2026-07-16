Knaken Cryptohandel B.V. door rechter failliet verklaard

De rechtbank in Rotterdam heeft cryptodienstverlener Knaken Cryptohandel B.V. en de daaraan gelieerde stichting (Knaken) vandaag failliet verklaard. 'Op 30 juni 2026 heeft het Openbaar Ministerie een faillissementsverzoek ingediend om redenen van openbaar belang', zo meldt de rechtbank donderdag.

Verzoek Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart omdat er volgens hen € 7 miljoen aan tegoeden ontbreekt van klanten van Knaken. De klanten zijn hier volgens het OM niet van op de hoogte en kunnen hiervan ook niet op de hoogte raken, omdat Knaken de toegang van klanten tot het handelsplatform heeft geblokkeerd.

De klanten beschikken daarom over onvoldoende informatie om zelf het faillissement aan te kunnen vragen. De klanten worden bovendien door Knaken ontmoedigd actie te ondernemen. Het OM stelt verder dat de klanten zijn gebaat bij een ordentelijke, onafhankelijke afwikkeling waarbij zij volledig worden geïnformeerd. Er zijn serieuze twijfels of Knaken dat zelfstandig kan doen.

Verweer Knaken

Een faillissement is volgens Knaken niet de beste manier om de vennootschap en de stichting af te wikkelen. De belangen van de klanten worden volgens Knaken al beschermd door de strafrechtelijke maatregelen, waaronder het beslag dat de FIOD heeft gelegd, de stopzetting van reguliere dienstverlening en de custody-structuur. Knaken stelt voor zelf een onafhankelijke verificatie te doen en via een uitkeringsprotocol de beschikbare tegoeden te verdelen onder de klanten.

De beoordeling

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een openbaar belang om het faillissement van Knaken uit spreken. Knaken heeft veel klanten en er is sprake van een aanzienlijk dekkingstekort bij Knaken waarvan de klanten niet op de hoogte zijn gesteld. Er is dus veel geld van klanten verdwenen zonder dat duidelijk is hoe dat kan zijn gebeurd.

Daarnaast is de toegang van klanten tot het handelsplatform van Knaken geblokkeerd. De klanten kunnen niet meer bij hun accounts en tegoeden. Bovendien worden de klanten via de website van Knaken ontmoedigd actie te ondernemen.

Door het gebrek aan informatie kunnen de klanten hun rechtspositie niet bepalen. Zij zijn daarom niet in staat om zelf het faillissement van Knaken aan te vragen.

Het staat dus vast dat Knaken te weinig vermogen heeft om de klanten volledig te betalen. Door de toegang tot het handelsplatform te blokkeren is Knaken opgehouden te betalen. De verzoeken tot faillietverklaring zijn daarom toegewezen. De rechtbank benoemt mr. C.F.W.A. Hamm tot curator om het faillissement af te wikkelen.