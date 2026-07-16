Maandverwachting: kans op nieuwe regionale hittegolf eind juli

Na een minder warm en wisselvalliger weekend neemt eind juli de kans toe op opnieuw zeer warm zomerweer. Bij een zuidelijke wind kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot ruim 30 graden en is een vierde regionale hittegolf van dit jaar mogelijk.

Na een week met tropische temperaturen verandert het weerbeeld komend weekend door de aanvoer van koelere en vochtigere lucht uit het noordwesten. Daardoor neemt de kans op buien en regengebieden toe. Vooral vrijdag kunnen enkele buien gepaard gaan met onweer, hagel en windstoten. Vanaf zaterdag daalt de temperatuur geleidelijk naar van 18 tot 24 graden. Ook de nachten verlopen minder warm.

Eind juli opnieuw kans op zeer warm weer

Na de tijdelijk minder warme periode is er een goede kans dat de temperatuur in de laatste week van juli weer stapsgewijs oploopt. Hoe warm het wordt, hangt af van de windrichting. Met een zuidelijke wind kan het in het zuiden gemakkelijk ruim 30 graden worden en is een vierde regionale hittegolf van dit jaar mogelijk.

Het weerbeeld bestaat uit een afwisseling van zon en wolken. Af en toe kunnen regen- en onweersbuien overtrekken. Bij meer bewolking neemt ook de kans toe op plaknachten, waarin de temperatuur niet onder 20 graden daalt.

Eerste helft van augustus waarschijnlijk warm en droog

De vooruitzichten voor de eerste helft van augustus wijzen op vrij droog zomerweer. De kans op veel zon, weinig neerslag en hoge temperaturen neemt toe.

Aan het begin van augustus ligt de gemiddelde temperatuur doorgaans tussen 21 en 25 graden. Zeer waarschijnlijk vallen de maximumtemperaturen in de eerste helft van augustus iets hoger uit dan normaal. Met een zuidenwind kan de temperatuur oplopen naar 30 graden of meer.

Droogte vergroot risico op natuurbranden

Het neerslagtekort is inmiddels flink opgelopen. Vooral in de westelijke regio's en in het zuidoosten is tijdens het voorjaar en begin van de zomer aanzienlijk minder regen gevallen. Regenbuien zorgen slechts plaatselijk voor verlichting van de droogte.

Vooral duinen en zandgronden zijn inmiddels kurkdroog, waardoor het risico op natuurbranden toeneemt. Als het vanaf de tweede helft van juli opnieuw droger wordt, kan het neerslagtekort oplopen tot meer dan 200 millimeter.

Bron: Weeronline