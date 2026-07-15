Brand slaat over op meerdere woningen in Nieuwegein

In Nieuwegein is woensdag aan de Matkopsingel brand uitgebroken in meerdere woningen. 'De brandweer is met veel materieel ter plaatse om de brand te bestrijden', zo meldt de Veiligheidsregio Utrecht vandaag.

Houtskeletbouw

'Het betreft woningen met een houtskeletconstructie, waardoor de brand zich snel kan ontwikkelen', aldus de Veiligheidsregio. Omwonenden wordt gevraagd de hulpdiensten de ruimte te geven en uit de directe omgeving weg te blijven. Heeft u last van rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit.

Brand nog niet onder controle, bewoners opgevangen

Update van: woensdag 15 juli 2026 16:32

Bij de brand aan de Matkopsingel in Nieuwegein zijn negen woningen ontruimd. Bewoners van zeven woningen kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De gemeente Nieuwegein vangt deze bewoners op in een school in de buurt.

Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog weinig bekend. Wel is duidelijk dat de brand buiten is ontstaan. Via de houten gevels heeft het vuur zich verder verspreid en is het naar binnen geslagen.

De getroffen woningen hebben veel rook- en brandschade opgelopen. Ook zijn delen van woningen ingestort, waaronder plafonds en binnenwanden. De brandweer is nog bezig met het blussen van de laatste brandresten en het controleren van de woningen op eventuele hotspots.

Er zijn op dit moment geen meldingen van gewonden. Zodra er meer informatie beschikbaar is, volgt een nieuwe update.

Brand is overgeslagen naar twee anderen woningen

Update van: woensdag 15 juli 2026 15:23

Bij de brand aan de Matkopsingel in Nieuwegein is het vuur overgeslagen naar twee andere woningen. De brandweer zet zich met groot materieel in om verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Vanwege de omvang van het incident is opgeschaald naar het niveau zeer grote brand.

Op dit moment zijn er geen meldingen dat er personen gewond zijn geraakt. Wel zijn meerdere woningen uit voorzorg ontruimd. Hoeveel woningen en bewoners dit precies betreft, wordt momenteel in kaart gebracht.

Omwonenden wordt gevraagd de hulpdiensten voldoende ruimte te geven en uit de directe omgeving weg te blijven. Heeft u last van rook? Sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit. Zodra er meer informatie beschikbaar is, volgt een nieuwe update.