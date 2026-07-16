FNV: Vakbonden beëindigen cao-onderhandelingen streekvervoer, 'de maat is vol'

FNV Streekvervoer heeft samen met vakbond CNV de cao-onderhandelingen voor het streekvervoer beëindigd. De maat was vol voor de vakbonden. ‘Onderhandelen heeft alleen zin als beide partijen bereid zijn naar elkaar toe te bewegen. We blijven niet onderhandelen als de werkgever vasthoudt aan verslechtering van arbeidsvoorwaarden. Na acht onderhandelingsrondes moeten we eerlijk constateren dat we zijn uitonderhandeld’, aldus Marijn van der Gaag, cao-onderhandelaar FNV Streekvervoer.

Volgens FNV houden werkgevers vast aan een pakket voorstellen dat de arbeidsvoorwaarden op essentiële punten verslechtert. Van der Gaag: ‘Werkgevers hebben gedurende de onderhandelingen onder druk van de vakbonden enkele voorstellen ingetrokken of aangepast, maar de belangrijkste verslechteringen blijven op tafel liggen.’ Zoals minder zekerheid over wanneer je ingeroosterd bent, versobering van ouderenregelingen en extra onbetaalde pauzes. Ook willen werkgevers minder invloed van ondernemingsraden op diensten en roosters en een meer flexibele inzet van werknemers. Zij zouden dan maximaal een dag van tevoren hun rooster weten. Ook op loon is volgens FNV onvoldoende beweging gemaakt.

Van tafel lopen is nooit ons doel

‘Wij hebben de afgelopen maanden alles gedaan om via regulier cao-overleg tot een goede cao te komen’, aldus Van der Gaag. ‘Maar onderhandelen heeft alleen zin als beide partijen bereid zijn daadwerkelijk naar elkaar toe te bewegen. Dat perspectief ontbreekt.’ FNV benadrukt dat het beëindigen van de onderhandelingen geen doel op zich is.

Draagvlak werknemers is essentieel

‘Onze voorkeur was en is een goede cao die kan rekenen op draagvlak onder werknemers én werkgevers. Maar wij kunnen onze leden niet vragen langer af te wachten als er geen reële kans meer bestaat op een aanvaardbaar resultaat. Begin september gaan wij onze leden raadplegen over het vervolg van het cao-traject. Dat kan ook staken zijn.’

Hervatting is nog mogelijk

FNV sluit een hervatting van de onderhandelingen niet uit. Voorwaarde is wel dat werkgevers met een wezenlijk verbeterd voorstel terugkeren naar de onderhandelingstafel.