Dit weekend koeler, voorlopig einde aan zomers weer mogelijk ook regen

Na een periode met zeer warm en zonnig zomerweer slaat het weer dit weekend om. 'Door een noordwestelijke stroming dalen de temperaturen naar 18 tot 22 graden op zondag en ook neemt de bewolking toe', zo meldt Weeronline vandaag.

Overgang op vrijdag

'Vrijdag is een overgangsdag waarbij de wind naar het noordwesten draait en geleidelijk koelere lucht wordt aangevoerd. Het wordt nog warm, met temperaturen van ongeveer 21 graden vlak aan zee tot van 25 tot 28 graden in het binnenland. Daarbij blijft het op verreweg de meeste plaatsen droog, alleen in het oosten en noorden kan lokaal een onweersbui ontstaan', aldus Weeronline.

Noordwestenwind brengt lagere temperaturen

Zaterdag begint op veel plaatsen bewolkt. Uit dikkere bewolking kan wat lichte regen vallen, maar veel vaker is het droog. Zaterdagmiddag zijn er wolkenvelden waaruit nog altijd soms wat gespetter mogelijk is. Ook kan het soms wat opklaren en met wat zon kan het kwik landinwaarts wat oplopen.

Mogelijk wordt het in Limburg lokaal nog zomers warm, maar de kans is groot dat de regionale hittegolf zaterdag ten einde komt. Elders liggen de maxima tussen 19 graden in het uiterste noorden en vlak aan zee en zo'n 22 graden in het midden van het land. Daarnaast staat een stevige noordwestenwind van 4 tot 6 Bft, waardoor het minder warm aanvoelt.

Ook volgende week aan de frisse kant

Zondag wordt het nog iets koeler, met maxima van 18 graden aan zee tot ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Er staat een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Vanaf de Noordzee trekt veel bewolking over het land en vooral in het noorden is kans op een enkele bui, maar wederom blijft het op verreweg de meeste plaatsen droog.

Ook volgende week blijft de noordwestelijke stroming aanwezig. De temperatuur schommelt rond 20 graden. Er is veel bewolking en af en toe valt een enkel buitje, maar noemenswaardige neerslag wordt niet verwacht. De droogte wordt daardoor voorlopig nauwelijks verholpen. Richting volgend weekend neemt de kans op een warmer weertype weer toe.