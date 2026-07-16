Extra maatregelen vanwege aanhoudende droogte, opschaling naar 'feitelijk watertekort'

Door aanhoudende droogte komt er minder water ons land binnen via regen en rivieren, terwijl de vraag naar water stijgt. De rivierafvoeren, dat is de hoeveelheid water die op een bepaald punt door een rivier stroomt, zijn historisch laag en de watervraag is door de warme zomer hoog', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vandaag.

'Drinkwatervoorziening niet geraakt'

Naar verwachting houdt deze situatie de komende weken aan, en daarom worden er extra maatregelen genomen om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. De drinkwatervoorziening wordt niet geraakt, drinkwater is en blijft beschikbaar. 'Op advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is besloten om op te schalen van het niveau “dreigend watertekort” (niveau 1) naar een “feitelijk watertekort” (niveau 2)', aldus het ministerie.

Afstemming welke maatregelen nodig zijn

Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries stemmen samen af welke maatregelen nodig zijn om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen. Daarbij wordt gekeken naar wat in iedere regio nodig is. Denk aan een aangepaste inzet van de stuwen op de Rijntakken (die open of dicht kunnen om het waterpeil te reguleren), en het voorbereiden van het plaatsen van extra (nood)pompen. Om de indringing van zout water te beperken worden sluizen minder vaak geschut. Bij schutten van wordt het waterpeil in de sluis aangepast, om schepen van een lager naar hoger waterniveau te laten varen. Dit betekent dat schepen rekening moeten houden met langere wachttijden. Ook gelden er in bepaalde regio’s beperkingen om water uit de grond of beken en sloten te halen, waardoor er niet overal meer gesproeid mag worden.

Stuw Hagestein ingezet tegen verzilting

Verder wordt mogelijk de stuw bij Hagestein ingezet om verzilting tegen te gaan. Door de stuw iets open te zetten, stroomt extra zoet water via de Lek naar West-Nederland. Dit helpt om zout water terug te dringen en zorgt ervoor dat er voldoende zoet water beschikbaar blijft voor onder meer drinkwater, landbouw en natuur.

De actuele situatie en een overzicht van geldende regionale maatregelen is te vinden op de Droogtemonitor van het Watermanagementcentrum Nederland. Ook op de websites van de waterschappen staat lokale informatie over de aanhoudende droogte.

Drinkwater

Er is en blijft voldoende drinkwater beschikbaar. Als vast advies van de drinkwaterbedrijven geldt dat bewust omgaan met watergebruik altijd beter is, het hele jaar door.

De afgelopen weken hebben Rijkswaterstaat en regionale waterschappen al maatregelen getroffen om het water vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen. Zo is in het IJsselmeer en Markermeer extra zoet water opgeslagen en zijn regionale waterpeilen verhoogd. Ook zijn er op verschillende plekken pompen en sluizen ingezet om water goed te verdelen tussen de rivieren.