zondag, 5. juli 2026 - 17:43 Update: 05-07-2026 20:57
Man gewond na steekincident Leende, verdachte aangehouden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leende
Een 60-jarige man is zondagnacht 5 juli gewond geraakt tijdens een steekincident op de Oostrikkerstraat in het Brabantse Leende. Dit meldt de politie vandaag.
Ziekenhuis
'Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht en wordt daar behandeld aan zijn verwondingen. We hebben daarna gelijk een 50-jarige man aangehouden', aldus de politie.
Conflict
In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 juli rond 3.00 uur vond er een steekincident plaats in een woning. Vermoedelijk was er voorafgaand aan het steekincident een conflict tussen de twee betrokkenen. De verdachte zit vast en zal later worden verhoord. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden gaat door.
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