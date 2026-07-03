Politie deelt bijna 125 bekeuringen uit bij grote verkeerscontrole op A58 en A4

De politie hield donderdag 2 juli 2026 een grote verkeerscontrole op de A58 en A4 in Zeeland en West-Brabant. Maar liefst 26 politieagenten deden mee aan de actie die van 09.30 tot 16.00 uur duurde en was gericht op het tegengaan van afleiding in het verkeer.

Monocam

Tijdens de controle reden politieagenten mee in een touringcar. Vanuit de bus konden zogenoemde spotters goed zien of bestuurders tijdens het rijden een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat vasthielden. Onopvallende politieauto’s reden in de buurt om de automobilisten aan de kant te zetten.

124 bekeuringen uitgeschreven

'In totaal schreef de politie 124 bekeuringen uit. De meeste boetes waren voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde 73 keer en 35 keer na een constatering met de MONOCAM op een viaduct bij de A17', aldus de politie. Een MONOCAM is een speciale camera die helpt om bestuurders te controleren op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. De camera maakt foto's van voertuigen die onder een viaduct of langs de weg rijden. Het apparaat ziet of een bestuurder mogelijk een telefoon of ander elektronisch apparaat vasthoudt.

Te hard rijden

Ook werden er andere verkeersovertredingen vastgesteld. Zo kregen twee bestuurders een boete voor te hard rijden. Van twee andere bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd omdat zij meer dan 50 kilometer per uur te hard reden. Verder werden bekeuringen uitgeschreven voor onder meer onnodig links rijden, rechts inhalen, het niet kunnen tonen van een rijbewijs, uitstekende scherpe delen aan een auto en een niet goed bevestigde losbreekreminrichting van een aanhanger.