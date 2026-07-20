TLN onderzoekt juridische stappen wegens mogelijke nalatigheid overheid bij Merwedebrug

Transport en Logistiek Nederland (TLN) onderzoekt mogelijke juridische stappen naar aanleiding van de plotselinge afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Dit meldt TLN vandaag.

'Duizenden vrachtwagens gedwongen om te rijden'

De brancheorganisatie stelt dat de afsluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht is, maar vraagt zich af of de overheid als beheerder van de infrastructuur voldoende heeft gedaan om de huidige situatie te voorkomen. De gevolgen zijn groot: dagelijks worden duizenden vrachtwagens gedwongen om te rijden, met forse extra kosten en vertragingen tot gevolg.

Merwedebrug is een cruciale schakel

De impact op de transportsector is enorm. De Merwedebrug is een cruciale schakel in het Nederlandse wegennet. Door de plotselinge afsluiting moeten vervoerders hun routes aanpassen, lopen planningen vast en nemen de kosten verder toe. TLN schat de schade voor de sector op ongeveer 1,5 miljoen euro per dag.

'Ook al vergelijkbare problemen in 2016'

"Veiligheid staat altijd voorop. Als Rijkswaterstaat de veiligheid van de brug niet meer kan garanderen, dan is afsluiting de enige juiste beslissing," zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN. "Maar deze brug kampte in 2016 ook al met vergelijkbare problemen. Tien jaar later staan we opnieuw voor dezelfde situatie. Dan is de vraag gerechtvaardigd of hier sprake is van nalatigheid van de overheid als beheerder van onze infrastructuur. Daarom onderzoeken wij welke juridische stappen mogelijk zijn."

Meer dan een verkeersprobleem

Volgens TLN laat de situatie rond de Merwedebrug zien dat Nederland tegen de grenzen van zijn infrastructuur aanloopt. Veel bruggen, tunnels en viaducten naderen het einde van hun levensduur, terwijl noodzakelijke investeringen jarenlang zijn uitgesteld.

"Dit is niet alleen een verkeersprobleem, maar vooral een economisch probleem," aldus Post. "Transportondernemers hebben al te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en een toenemende druk op hun bedrijfsvoering. Voor veel bedrijven is de rek eruit. Ondertussen zien we dat essentieel onderhoud aan infrastructuur steeds verder wordt doorgeschoven. We kunnen niet blijven teren op wat vorige generaties hebben opgebouwd."

Waarschuwingen zijn genegeerd

TLN trekt al jarenlang aan de bel over de staat van de Nederlandse infrastructuur. De problemen rond de Merwedebrug waren geen verrassing, maar een scenario waarvoor keer op keer is gewaarschuwd. De tijd van onderzoeken, uitstellen en doorschuiven is voorbij. Politiek en bestuur moeten nu eindelijk de keuzes maken die nodig zijn om bruggen, tunnels, sluizen en wegen op orde te brengen.