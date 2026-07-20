Twee jonge vrouwen in auto omgekomen bij ongeval in Maarssen

Zondagavond zijn bij een ongeval op de Westkanaaldijk in Maarssen twee jonge vrouwen om het leven gekomen. 'De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen en of dashcambeelden', zo meldt de politie maandag.

Westkanaaldijk in Maarssen

Omstreeks 22.45 uur kreeg het Operationeel Centrum (OC) diverse meldingen van een ernstig ongeval op de Westkanaaldijk in Maarssen. Toen de eerstehulp-diensten ter plaatse waren, troffen zij een personenauto met twee inzittenden tegen een boom aan.

Overleden

'Beide personen, een vrouw van 18 en een vrouw van 17 afkomstig uit Maarssen bleken te zijn overleden. De politie is een onderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen en of dashcambeelden', aldus de politie.