Minderjarige jongens aangehouden na beroving Lelystad

De politie heeft op 13 juni twee minderjarige jongens aangehouden, nadat één van hen in Lelystad een jongen van zijn fatbike beroofd zou hebben.

Rond 21.00 uur waren drie jongens aan het chillen op het Stadhuisplein in Lelystad, toen twee andere jongens samen op één fiets op hen afkwamen. Eén van deze twee jongens pakte de fatbike van één van de chillende jongens af en reed ermee weg. De andere dader ging er ook vandoor.

Signalement

De politie werd gebeld en agenten gingen direct op zoek naar de twee jongens. Er werden twee jongens die aan het signalement voldeden, samen op één fatbike op de IJmeerstraat aangetroffen. Bij het zien van de politie reden de twee jongens weg, maar op de Gooimeerstraat botsten ze tegen een auto en gingen er vervolgens te voet vandoor.

Vuurwapen en mes aangetroffen

Eén van hen werd op de Gooimeerstraat aangehouden. Eén van de agenten zag bij hem een vuurwapen en zette zijn stroomstootwapen in om de jongen aan te houden. Bij deze verdachte werd ook daadwerkelijk een vuurwapen én een mes aangetroffen. De andere jongen werd kort daarna in een park bij de Moldau gevonden. Hij kon zonder gebruik van stroomstootwapen worden aangehouden. Beide jongens zitten vast.