Kabinet grijpt in bij stijgende dierenartskosten

Het kabinet komt met een brede aanpak om de diergeneeskundige zorg voor huisdieren toegankelijk, beschikbaar en toekomstbestendig te houden. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) presenteert vandaag een Uitvoeringsagenda Toekomst Diergeneeskundige Zorg. In deze uitvoeringsagenda worden maatregelen aangekondigd tegen de risico’s op overbehandeling, hogere prijzen, onduidelijke tarieven en van toenemende ketenvorming in de diergeneeskundige sector. Ook wordt gewerkt aan betere spoedzorg, meer transparantie voor huisdiereigenaren en een sterkere positie van dierenartsen.

Silvio Erkens, staatssecretaris ministerie LVVN: ‘Voor veel Nederlanders is hun huisdier een belangrijk onderdeel van het gezin. Als een dier ziek is, moet het duidelijk zijn welke zorg nodig is, hoeveel deze behandeling gaat kosten en waar een dier terecht kan. Baasjes kunnen hierdoor beter kiezen en waar mogelijk kosten besparen. Ook bij spoedzorg verdienen baasjes transparantie, zodat zij niet worden verrast door hoge rekeningen.’

Meer bescherming tegen hoge kosten en overbehandeling

De nieuwe agenda volgt op het marktonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat concludeert dat verdere commercialisering en concentratie in de markt risico’s met zich meebrengen voor huisdiereigenaren. Het kabinet neemt deze signalen serieus en werkt aan nieuwe wetgeving die omzet- en winstgerelateerde prikkels voor dierenartsen en praktijkpersoneel moet tegengaan. Daarnaast moeten dierenartsenpraktijken transparanter worden over tarieven en behandelmogelijkheden. Huisdiereigenaren krijgen hierdoor meer inzicht in de kosten van zorg en kunnen beter afgewogen keuzes maken.

Betere spoedzorg en meer keuzevrijheid

Spoedzorg verdient volgens het kabinet extra aandacht. Juist in noodsituaties hebben huisdiereigenaren vaak weinig tijd en informatie om verschillende aanbieders te vergelijken. Daarom wordt samen met de sector gewerkt aan een landelijke standaard voor spoedzorg en transparantie en aan betere informatievoorziening over beschikbare spoeddiensten.

Ook onderzoekt het ministerie van LVVN hoe de keuzevrijheid bij de aanschaf van diergeneesmiddelen kan worden vergroot. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke belemmeringen voor concurrentie op medicijnprijzen en voorschrijfkosten.

Sterkere beroepsgroep en toekomstbestendige sector

De nieuwe uitvoeringsagenda richt zich niet alleen op consumenten, maar ook op het verbeteren van de positie van dierenartsen en andere veterinaire professionals. Het kabinet wil de kwaliteit van zorg verder versterken door de ontwikkeling van professionele behandelstandaarden, een sterkere beroepsorganisatie en verbeterde kwaliteitsborging. Daarnaast wordt gewerkt aan oplossingen voor personeelstekorten en hoge werkdruk binnen de sector. Onder meer wordt onderzocht hoe paraveterinairen meer taken kunnen uitvoeren om dierenartsen te ontlasten.

De komende maanden werkt het ministerie van LVVN samen met de sector, consumentenorganisaties en andere betrokken partijen aan een routekaart voor de uitvoering van de maatregelen. Begin 2027 wordt deze routekaart aan de Tweede Kamer aangeboden. De voortgang van de agenda wordt jaarlijks geëvalueerd en gerapporteerd.

Meer bewustzijn onder huisdiereigenaren

Naast de inzet vanuit de overheid en vanuit de beroepsgroep om huisdiereigenaren beter te beschermen tegen hoge tarieven, is het ook belangrijk dat (potentiële) huisdiereigenaren zich bewust zijn van de financiële gevolgen van de keuze voor een bepaald dier. Bijvoorbeeld als je kiest voor een dier met schadelijke uiterlijke kenmerken, waardoor je vaker naar de dierenarts moet. Daarom blijft het ministerie van LVVN inzetten op goede voorlichting over het aanschaffen en houden van huisdieren.