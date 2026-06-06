Koningin Máxima opent batterijpark in Lelystad

Koningin Máxima opent op dinsdagmiddag 30 juni het batterijpark bij de Máxima-centrale van energiebedrijf Engie in Lelystad. 'Ook minister van Economische Zaken Stientje van Veldhoven is bij de opening aanwezig', zo meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Toekomstbestendige wijk

Na het plenaire gedeelte loopt Koningin Máxima samen met enkele schoolkinderen door het batterijpark waarmee het officieel geopend is. Daarna krijgt zij van leerlingen uit groep 5 een toelichting op hun schoolproject over duurzame energie. In kleine groepjes hebben de leerlingen elk een eigen straat ontwikkeld, met aandacht voor energie, techniek en samenwerking. Samen vormen de straten 1 toekomstbestendige wijk.

'Operatorroom'

In de ‘operatorroom’ krijgt Koningin Máxima uitleg over de werking van de centrale en de rol van het batterijpark binnen het energiesysteem.

Bijstoken op waterstof

De Maxima-centrale levert een bijdrage aan de Nederlandse energiehuishouding en speelt daarmee een rol in de economische ontwikkeling van ons land. De centrale is een van de modernste van Europa, recent omgebouwd om op waterstof te kunnen bijstoken, en levert elektriciteit voor bijna 2 miljoen huishoudens.