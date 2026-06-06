Tijdelijk geen bestuurlijke dwangsommen bij WIA

UWV hoeft tijdelijk geen bestuurlijke dwangsom te betalen bij WIA-aanvragen. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, heeft minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag gepubliceerd voor internetconsultatie.

Grote achterstanden bij UWV

Mensen hebben recht op een bestuurlijke dwangsom als UWV hun aanvraag niet op tijd afhandelt. Omdat UWV grote achterstanden heeft bij de WIA-beoordelingen, schiet een dwangsom om snel te beslissen het doel voorbij. Het is de verwachting dat er de komende jaren meer WIA-aanvragen zullen zijn, dan UWV aan kan.

Dwangsommen

SZW en UWV blijven werken aan het oplossen van de achterstanden, zodat mensen in de toekomst niet zo lang op een beslissing hoeven te wachten. Mensen die nu een WIA-uitkering of -herbeoordeling aanvragen, informeert UWV zo veel mogelijk wanneer ze een beslissing kunnen verwachten. UWV en SZW monitoren continu hoeveel mensen lang op een beslissing over hun WIA-aanvraag of herbeoordeling wachten. Zodra de achterstanden afnemen, kunnen de bestuurlijke dwangsommen bij niet tijdige beslissingen weer terugkeren.