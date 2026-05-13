Edwin de Roy van Zuydewijn verliest kortgeding tegen RTL over inzage dramaserie koningshuis

RTL Nederland en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuydewijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse koningshuis. 'Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist in een procedure die door de voormalig echtgenoot van prinses Margarita was gestart. De rechtbank oordeelt dat het toewijzen van het verzoek de vrijheid van meningsuiting van RTL op een onaanvaardbare manier zou inperken', zo meldt de rechtbank vandaag.

Dramaserie koningshuis

RTL en Videoland maken een dramaserie over het Nederlandse koningshuis. In deze serie komt een verhaallijn voor over prinses Margarita, de voormalig echtgenote van De Roy van Zuydewijn. Voordat de serie te bekijken is, wil hij weten of en op welke manier hij neergezet wordt. Hij is bang voor ongewenste en onjuiste berichtgeving over hem. Door deze zogenoemde verzoekschriftprocedure wil hij inzage krijgen in het scenario, zodat hij kan beoordelen of de serie een onrechtmatige publicatie oplevert. Als dat zo is wil hij in een andere procedure een publicatieverbod eisen. RTL en Videoland stellen dat zij de vrijheid hebben om een serie te maken waarin De Roy van Zuydewijn voorkomt, zonder dit eerst aan hem te hoeven voorleggen.

Belangenafweging

In deze zaak moet de rechtbank een belangenafweging maken. Enerzijds gaat het om het recht van vrijheid van meningsuiting aan de kant van RTL en Videoland. Kortgezegd komt het erop neer dat zij een vergaande vrijheid hebben om te publiceren wat zij willen. Anderzijds doet De Roy van Zuydewijn een beroep op het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer of privacy. Dit houdt in dat hij niet zomaar mag worden blootgesteld aan vergaande beschadiging van zijn reputatie. De rechtbank moet beoordelen welk recht zwaarder weegt.

Censuur

RTL en Videoland hebben veel ruimte om series te ontwikkelen over maatschappelijk relevante thema’s zoals de levens van leden van het koningshuis, en de personen die daarvan deel uitmaken of hebben gemaakt. Het verzoek van De Roy van Zuydewijn komt volgens de rechtbank neer op (een vorm van) censuur vóór publicatie. Hij wil vóóraf inzage in het scenario, maar het uitgangspunt is dat ná publicatie pas wordt beoordeeld of er sprake is van onrechtmatigheden. De beperking van de vrijheid van meningsuiting zou anders te ingrijpend zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld als van te voren al duidelijk is dat delen van de publicatie onrechtmatig zijn en er onherstelbare schade voor De Roy van Zuydewijn zal optreden, maar daar is in deze zaak geen sprake van.

Vrijheid van meningsuiting gaat vóór

In de beschikking staat dat de rechtbank begrijpt dat De Roy van Zuydewijn, zeker gezien zijn ervaringen in het verleden met ongewenste media-aandacht, graag inzage wil en wil voorkomen dat er eventueel onjuiste informatie over hem openbaar wordt gemaakt. Maar dit weegt in deze situatie niet op tegen de vrijheid van meningsuiting van RTL en Videoland én het uitgangspunt dat de rechtmatigheid van een publicatie pas achteraf getoetst wordt.