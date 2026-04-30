donderdag, 30. april 2026 - 11:48 Update: 30-04-2026 11:50
Minderjarige aangehouden in onderzoek naar brand Emmeloord
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 april brak brand uit in een pand aan de Moerasandijviestraat in Emmeloord. 'Uit onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Woensdag 29 april is een minderjarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze brand', zo laat de politie weten.
Schade naastgelegen winkelpanden
De brand aan de Moerasandijviestraat brak rond 00.30 uur en veroorzaakte schade bij naastgelegen winkelpanden. Ook moesten meerdere woningen ontruimd worden. Niemand raakte gewond. Verder onderzoek moet uitwijzen welke rol de verdachte heeft gespeeld.