Minderjarige aangehouden in onderzoek naar brand Emmeloord

Emmeloord

In de nacht van maandag 27 op dinsdag 28 april brak brand uit in een pand aan de Moerasandijviestraat in Emmeloord. 'Uit onderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. Woensdag 29 april is een minderjarige aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze brand', zo laat de politie weten.