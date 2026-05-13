Demonstratie Loosdrecht door ME beëindigd na gooien fakkels en vuurwerk

De demonstratie dinsdagavond in Loosdrecht tegen de tijdelijke noodopvang in het gemeentehuis is door de Mobiele Eenheid (ME) beëindigd nadat actievoerders fakkels en vuurwerk naar het gebouw gooiden. 'Daardoor heeft een bosschage voor het gemeentehuis vlam gevat', zo meldt de gemeente Wijde Meren waar Loosdrecht onder valt.

Noodbevel

'Burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd om het protest te beëindigen en de orde te herstellen. Op last van de burgemeester heeft de Mobiele Eenheid (ME) het gebied rond het gemeentehuis ontruimd. Er zijn meerdere personen aangehouden', aldus de gemeente.

Fakkels en vuurwerk veroorzaakt brand in bosschages

Bij de demonstratie waren naar schatting drie- tot vierhonderd personen aanwezig. Omstreeks 20.30 uur hebben actievoerders fakkels en vuurwerk richting het gemeentehuis gegooid waardoor de bosschage tegen het pand vlam vatte. De brandweer die het vuur kwam blussen, werd in eerste instantie door demonstranten tegengehouden. De politie heeft ervoor gezorgd dat de brandweer erdoor kon om het vuur te blussen.

Bewoners noodopvang ongedeerd

De eerste groep bewoners van de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vandaag aangekomen. Het gaat om vijftien mensen. Tijdens de demonstratie waren zij samen met de begeleiders van het COA in de noodopvang aanwezig. Gelukkig zijn zowel bewoners als medewerkers ongedeerd gebleven.

'Grens overschreden'

Waarnemend burgemeester Mark Verheijen: "Dit was een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Daarmee is een grens overschreden. Dit gaat in tegen alles waar we als Nederland voor staan. Je mag het oneens zijn met democratisch genomen besluiten, maar dat doe je met woorden en niet met vuurwerk en geweld. Daarmee wordt de veiligheid van mensen in gevaar gebracht en die grens bewaak ik streng."

'Diepe impact'

"De brandstichting en de gebeurtenissen van vanavond hebben ook diepe impact op omwonenden en de bewoners van de noodopvanglocatie. Mensen zijn geschrokken en voelen zich onveilig in hun eigen omgeving. Dat raakt mij niet alleen als burgemeester, maar ook als mens."