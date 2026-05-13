Kabinet wil minimumleeftijd prostitutie naar 21 jaar verhogen en mogelijk ook een pooierverbod

Het kabinet gaat zich extra inzetten om de kwetsbaren in de prostitutie te beschermen. 'Daarom wordt de minimumleeftijd voor prostitutie wettelijk verhoogd van 18 naar 21 jaar', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag.

Pooierverbod

'Daarnaast wordt onderzocht hoe een zogenoemd pooierverbod juridisch uitgewerkt kan worden. Ook wordt op korte termijn het Wetsvoorstel gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts) ingediend. Dit wetsvoorstel regelt dat gemeenten gegevens van sekswerkers kunnen verwerken ten behoeve van de naleving van vergunningsvoorschriften door exploitanten, het toezicht daarop en de handhaving daarvan', aldus het ministerie.

'Kwetsbaren in de sekswerkbranche beter beschermen'

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid: “We hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat de kwetsbaren in de sekswerkbranche beter beschermd moeten worden, daarom wil ik nu zo snel mogelijk de leeftijdsgrens verhogen om de jonge sekswerkers beter te beschermen. Daarnaast wil ik ook kijken of we met een pooierverbod malafide faciliteerders kunnen aanpakken, die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende sekswerkers.”

Kabinetsaanpak veilige sekswerkbranche

In de sekswerkbranche zet het kabinet in op 3 onderdelen. Allereerst gaat het om het maken van regels voor een veilige sekswerkbranche. Jonge sekswerkers zijn namelijk extra kwetsbaar voor dwang en uitbuiting. We verhogen daarom de minimumleeftijd voor sekswerk van 18 naar 21 jaar. Daarnaast onderzoeken we een zogeheten pooierverbod.

Toezicht gemeenten

Als tweede zet het kabinet in op het ondersteunen van gemeenten bij toezicht en handhaving. Om gemeenten beter in staat te stellen het toezicht en handhaving op de sector uit te voeren wordt op zeer korte termijn het Wetsvoorstel gemeentelijk toezicht seksbedrijven (Wgts) ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee kunnen gemeenten gegevens van sekswerkers verwerken voor het toezicht op en de handhaving van de sekswerkbranche.

Versterken rechtspositie sekswerkers

En het derde punt is dat het kabinet zich blijft inzetten voor het versterken van de rechtspositie van sekswerkers. We gaan met de betrokken partijen in gesprek hoe hier verder vervolg aan wordt gegeven, waarbij de resultaten van de evaluatie van de Aanpak versterking sociale en juridische positie sekswerkers worden meegenomen.

Met bovenstaande stappen wordt er dus op verschillende vlakken ingezet op een veilige sekswerkbranche. Dit zijn maatregelen die gericht en effectief een verschil kunnen maken.