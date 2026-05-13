woensdag, 13. mei 2026 - 17:46 Update: 13-05-2026 18:01
Kop-staart-botsing op N34 tussen Annen en Gieten: een gewonde
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Gieten
Op de N34 tussen Annen en Gieten zijn dinsdag drie auto's betrokken geraakt bij een kop-staart-botsing. Op dit weggedeelte is het in de spits altijd file rijden en gebeuren er regelmatig kleine aanrijdingen.
Gewond
Een persoon met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Van de drie voertuigen raakten er twee ernstig beschadigd. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de drie voertuigen geborgen. Tijdens hulpverlening en berger was de N34 vanuit Gieten richting Anloo afgesloten.