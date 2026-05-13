100 inwoners verdronken in 2025, vooral 60-plussers

Het afgelopen jaar zijn in Nederland 100 inwoners omgekomen door accidentele verdrinking. Dat zijn er 13 minder dan een jaar eerder. In de afgelopen vijf jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 93 inwoners. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over doodsoorzaken.

Ruim de helft in sloot, rivier, kanaal of gracht

Van de 464 verdronken inwoners in de periode 2021-2025 verdronk bijna 54 procent in een sloot, rivier, kanaal of gracht, en 4 procent in zee. Ruim 16 procent van de verdrinkingen was in huis of tuin en bijna 16 procent in een vijver of plas.

Meer 60-plussers dan kinderen

Tussen 1950 en de eerste helft van de jaren tachtig daalde het aantal verdrinkingsslachtoffers onder inwoners sterk, vooral bij kinderen. Daarna daalde het aantal verdrinkingen bij kinderen tot 10 jaar nog verder. De laatste 25 jaar is het aantal slachtoffers het hoogst onder mensen van 60 jaar of ouder.

In 2025 verdronken gemiddeld 0,6 mensen per 100 duizend inwoners. Onder 60-plussers—41 procent van alle slachtoffers—is dat het hoogst (0,8 per 100 duizend inwoners). Het aantal verdrinkingen is het laagst onder kinderen tot 10 jaar (0,2 per 100 duizend inwoners).