Bijna alle Oekraïners in Nederland willen de komende twee jaar nog blijven

Net als in andere Europese landen neemt ook in Nederland het aandeel Oekraïense vluchtelingen dat niet wil terugkeren toe. 'In Nederland zegt het overgrote deel in ieder geval de komende twee jaar te willen blijven. Jonge mensen zien hun toekomst vaker in Nederland. De regeling waardoor deze vluchtelingen in Nederland kunnen verblijven geeft echter maar recht op tijdelijk verblijf', zo meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), Kennisinstituut voor de rechtsstaat vandaag.

Geen intentie om terug te gaan naar Oekraïne

Bijna de helft (43%) van de Oekraïense vluchtelingen zegt geen intentie te hebben om terug te gaan naar Oekraïne, ook niet als het land op termijn weer veilig is. 'Slechts 21% zegt zeker terug te willen. Jongeren willen ook vaker in de toekomst blijven. Ouderen en mensen waarvan de partner nog in Oekraïne is overwegen vaker om wel terug te keren als Oekraïne weer veilig is', aldus het WODC.

'Wringt met de tijdelijkheid van hun verblijf'

De bevindingen schetsen een beeld van toenemende gerichtheid op Nederland onder Oekraïense vluchtelingen. Deze wringt met de tijdelijkheid van hun verblijf onder de Richtlijn Tijdelijk Bescherming Oekraïne.

Factsheet

Dit alles blijkt uit het factsheet ‘Verblijfsintenties van Oekraïense vluchtelingen in Nederland’ en is een van de resultaten van het onderzoeksprogramma Longitudinaal Onderzoekscohort Oekraïense Vluchtelingen (LOCOV) , waarin ongeveer 2500 Oekraïners in Nederland gedurende meerdere jaren worden gevolgd. In juni 2026 verschijnen nog drie factsheets die inzicht geven in de positie van Oekraïners als het gaat om werk en taal, wonen en welzijn.