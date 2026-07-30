Dode en 6 zwaargewonden bij botsing personenbusje met vrachtwagen Balkbrug

Donderdagochtend zijn de hulpdiensten rond 11.30 uur gealarmeerd voor een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Balkbrug in Overijssel. 'Hierbij is één persoon ter plaatse overleden en zijn zes personen met ambulances naar verschillende ziekenhuizen overgebracht', zo meldt de Veiligheidsregio IJsselland vandaag.

Update: 12:35 uur

Personenbusje en vrachtwagen gebotst

'Het betrof een aanrijding tussen bestuurders van een vrachtwagen en een personenbusje. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd gebleven. In het personenbusje bevonden zich zeven inzittenden. Eén persoon is ter plaatse overleden. De overige inzittenden zijn met ambulances naar verschillende ziekenhuizen overgebracht', aldus de veiligheidsregio.

Update: 12:10 uur

N48 afgesloten

Vanwege het ongeval en de inzet van de hulpdiensten is de N48 afgesloten. Er zijn meerdere personen betrokken bij het ongeval.

Update: 11:40 uur

De hulpdiensten zijn gealarmeerd voor een ongeval op de N48 bij Balkbrug. Geef hulpdiensten de ruimte. Er is opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat de hulpdiensten hun inzet op de plaats van het incident samen coördineren, zodat zij goed kunnen samenwerken.

Onderzoek politie

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval. In verband met dit onderzoek blijft de N48 nog geruime tijd afgesloten. Verdere berichtgeving volgt vanuit de Politie Oost-Nederland.