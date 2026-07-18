Overijsselse boeren dringend verzocht geen water meer op te pompen voor beregening

Door de aanhoudende droogte is de aanvoer van water via de IJssel en het Twentekanaal verder gedaald. 'Om het schaarse water zo goed mogelijk te verdelen, laat het Waterschap Vechtstromen minder water vanuit het kanaal in het gebied. Zo proberen we zo lang mogelijk water beschikbaar te houden in ons gebied en schades te voorkomen', zo meldt het waterschap vandaag.

Wanneer de waterafvoer stilvalt, geldt een beregeningsverbod

Doordat er minder water uit het Twentekanaal het gebied in gaat, stroomt er minder water in veel beken en sloten. Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden om te beregenen.

Bergeningsregeling

Wanneer er geen water meer over de stuw stroomt, dan geldt in het Vechtstromen gebied de beregeningsregeling. Er mag dan geen water meer uit de betreffende beek of sloot worden gepompt voor beregening. Dan geldt op die plaats dus automatisch een beregeningsverbod. Medewerkers van het waterschap houden toezicht op de naleving van de beregeningsregeling.

Indien nodig aanvullende maatregelen

'Het waterschap heeft de mogelijkheid om bij extreme droogte het verbod op onttrekkingen van water verder uit te breiden. We houden nauwlettend in de gaten hoe de droogte zich ontwikkelt en nemen als dat nodig is aanvullende maatregelen', aldus het waterschap.