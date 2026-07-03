Overijssel en Staatsbosbeheer investeren in natuurherstel Weerribben

Provincie en Staatsbosbeheer voeren de komende vijf jaar grootschalige herstelmaatregelen uit in veengebied de Weerribben. Daarvoor ontvangen zij, samen met partners, een Europese LIFE-subsidie van € 4.206.913 via het project REWETPeat4LIFE.

Hiervan zetten ze het grootste deel in voor maatregelen in het gebied zelf, die zijn gericht op het herstel van kwetsbaar veen en het versterken van de biodiversiteit.

Met REWETPeat4LIFE werken provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en hun partners aan een combinatie van natuurherstel, klimaatmaatregelen en kennisontwikkeling. Daarbij staat de uitvoering van herstelmaatregelen in de Weerribben centraal.



Naast de uitvoering wordt tijdens het project uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van de maatregelen. Onderzoekers monitoren de uitstoot van broeikasgassen en volgen de ontwikkeling van de biodiversiteit in het gebied. Daarmee moet duidelijk worden hoe natuurherstel bijdraagt aan zowel natuurdoelen als het beperken van klimaatverandering.



Een ander onderdeel van het project is de ontwikkeling van de CARBOPEAT-tool. Met dit instrument willen onderzoekers beter kunnen voorspellen hoeveel koolstof verschillende typen veengebieden in Europa kunnen opslaan, wanneer zij worden hersteld of opnieuw vernat. De kennis uit de Weerribben moet uiteindelijk ook bruikbaar zijn voor natuurbeheerders en beleidsmakers op andere plekken in Europa.