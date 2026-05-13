Groot amfetaminelab in Sliedrecht opgerold: twee mannen aangehouden

Woensdagochtend 13 mei is een amfetaminelab op een bedrijventerrein aan de Lelystraat in Sliedrecht opgerold. Twee mannen uit Dordrecht en Vlaardingen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet.

Naar aanleding van een lopend onderzoek van de Dienst Regionale Recherche Rotterdam viel de politie het pand aan de Lelystraat binnen. In een verborgen ruimte stuitten zij op een laboratorium wat op dat moment zelfs vol in gebruik was. Een 49-jarige man uit Dordrecht en een 47-jarige man uit Vlaardingen zijn aangehouden. Sporen en gegevensdragers zijn veiliggesteld door medewerkers van de Forensische en Digitale Opsporing. Samen met het team Landelijke Facililteit Ontmanteling (LFO) is het lab ontmanteld waarbij onder andere vele tientallen jerrycans zijn afgevoerd. Alles wordt vernietigd. Het onderzoek is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.