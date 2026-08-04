Man getaserd bij aanhouding na inrijden met motor op agent

Een 36-jarige man uit Beverwijk is aangehouden nadat hij in Limmen met zijn motor op een agent inreed. Dit meldt de politie vandaag.

Achtervolging ingezet

Op maandag 3 augustus, omstreeks 05.00 uur, zagen agenten een motorfiets rijden op de Rijksweg te Limmen. De agenten wilden de motor en bestuurder controleren en gaven een stopteken. Hierop reed de motor meteen een zijstraat in en negeerde het stopteken. De politie zette de achtervolging in.

Stroomstootwapen ingezet

De motor reed een doodlopende straat in en stopte daar. Een agent stapte het voertuig uit en probeerde de bestuurder tegen te houden. De bestuurder van de motor keerde en reed op de agent af. Hierna ontstond een worsteling. De andere agent was genoodzaakt het stroomstootwapen in te zetten. Uiteindelijk kon de verdachte geboeid worden.

Het onderzoek loopt, de verdachte wordt het volgende verweten:

- Poging zware mishandeling, met als verzwarende factor geweld tegen een politieambtenaar.

- Rijden op een motor zonder rijbewijs

- Negeren stopteken

- Rijden op een niet-verzekerd voertuig

- Rijden onder invloed van alcohol

- Weigeren van bloedafname

