Aantal fastfoodzaken in 20 jaar bijna verdubbeld

Begin 2026 waren er 19,4 duizend fastfoodzaken. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van bijna twintig jaar geleden: in 2007 waren het er 10,3 duizend. Het aantal restaurants steeg in dezelfde periode van 11,1 duizend naar 19,2 duizend. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal telt Nederland 38,6 duizend eetgelegenheden. Daarvan zijn iets meer dan de helft fastfoodzaken, zoals cafetaria’s, broodjeszaken, eetkramen en ijssalons. Omdat dit aantal vanaf 2007 sneller is toegenomen, zijn er nu meer fastfoodzaken dan restaurants. Tot 2019 was dat nog andersom.

Bijna 20 procent fastfoodzaken in de vier grote steden

In gemeenten waar veel mensen wonen, zijn ook de meeste fastfoodzaken te vinden. Zo zijn de vier grote steden samen goed voor bijna 20 procent van alle fastfoodzaken. Amsterdam telt er 1 605, Rotterdam 975, Den Haag 790, en Utrecht 445.