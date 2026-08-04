dinsdag, 4. augustus 2026 - 18:11 Update: 04-08-2026 18:15
Politiemedewerker eenheid Rotterdam buiten functie gesteld
Foto: Archief EHF
Rotterdam
Een medewerker van het district Zuid-Holland-Zuid van de eenheid Rotterdam is dinsdag 4 augustus buiten functie gesteld. 'Dit heeft te maken met een aangifte van een zedenmisdrijf die tegen de politiemedewerker is gedaan. Het gaat om een mogelijk strafbare gedraging in privétijd', zo meldt de politie vandaag.
Onderzoek
Het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk zedenmisdrijf wordt gedaan onder leiding van het Openbaar Ministerie en uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten en het team seksuele misdrijven van de politie eenheid Rotterdam.
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Provincie
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