dinsdag, 4. augustus 2026 - 18:11 Update: 04-08-2026 18:15

Politiemedewerker eenheid Rotterdam buiten functie gesteld

Foto van kubus politie bureau | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Rotterdam

Een medewerker van het district Zuid-Holland-Zuid van de eenheid Rotterdam is dinsdag 4 augustus buiten functie gesteld. 'Dit heeft te maken met een aangifte van een zedenmisdrijf die tegen de politiemedewerker is gedaan. Het gaat om een mogelijk strafbare gedraging in privétijd', zo meldt de politie vandaag.

Onderzoek

Het strafrechtelijk onderzoek naar het mogelijk zedenmisdrijf wordt gedaan onder leiding van het Openbaar Ministerie en uitgevoerd door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten en het team seksuele misdrijven van de politie eenheid Rotterdam.

Categorie
nieuws
Provincie
Zuid-Holland
Blik op 112
Politie

Overig nieuws

FullStack Studio