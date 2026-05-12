Politie neemt recordaantal wapens bij minderjarigen in beslag

De politie nam vorig jaar een recordaantal verboden wapens in beslag bij minderjarigen. 'In totaal gebeurde dat 2300 keer', zo meldt de politie vandaag.

Steek- en vuurwapens

In de meeste gevallen ging het om verboden steekwapens (947), maar de politie nam ook een aanzienlijk aantal vuurwapens of onderdelen daarvan in beslag (442). ‘Een zorgelijk aantal’, zegt portefeuillehouder Zorg en Veiligheid, Martin Sitalsing. ‘Wapenbezit onder jongeren verdient volle aandacht.’

'Werkelijke aantallen hoger'

De politie heeft de afgelopen jaren vaker geïnventariseerd hoeveel wapens op jaarbasis bij minderjarigen in beslag zijn genomen. Naar nu blijkt zijn bij vorige inventarisaties niet alle inbeslagnames meegeteld. De werkelijke aantallen liggen daardoor hoger dan tot nu toe werd aangenomen.

Steekwapens

Uit de aangepaste cijfers blijkt dat het totale aantal inbeslagnames toenam van ruim 1800 in 2022 naar 2300 in 2025. In bijna alle categorieën is een toename te zien. Zo steeg het aantal ingenomen steekwapens van 742 in 2022 naar 947 vorig jaar. Bij vuurwapens gaat het om een stijging van 289 naar 442.

Bij de inventarisatie van in beslag genomen wapens is ook gekeken naar de inbeslagnames van vuurwerk. Ook die laten een toename zien. In 2022 nam de politie zo’n 3341 keer illegaal vuurwerk bij een minderjarige in beslag, in 2025 gebeurde dat 5343 keer.

Werkelijke omvang

Het is lastig om op basis van deze cijfers iets te zeggen over de werkelijke omvang van het wapenbezit onder jongeren, ze laten alleen zien hoe vaak de politie wapens en vuurwerk bij minderjarigen in beslag neemt.

Toch noemt portefeuillehouder Zorg en Veiligheid Martin Sitalsing de cijfers zorgelijk. ‘Politiemensen op straat merken in de dagelijkse praktijk dat jongeren het normaal vinden om een wapen bij zich te dragen. Maar het is niet normaal. Het dragen van een wapen verhoogt het risico op geweld en op ernstig of zelfs dodelijk letsel.’

Oorzaken

Hoewel de politie niet onderzoekt waarom jongeren zich bewapenen, ziet Sitalsing een aantal mogelijke oorzaken. Zo wordt op sociale media onderling gedreigd met geweld. ‘Jongeren wapenen zich daartegen. Ook worden wapenbezit en geweld verheerlijkt op internet. Wapenbezit werkt statusverhogend. En wie een wapen wil, kan dat zeker online heel eenvoudig vinden.’

Sitalsing waarschuwt ook voor de opkomst van het zogenoemde fenomeen geweld op bestelling: ‘Het gaat hier om een snelgroeiende trend waarbij gewelddadige acties worden uitbesteed aan criminele dienstverleners. Vaak gaat het daarbij om jongeren die via sociale media worden geronseld om voor een klein bedrag ernstige misdrijven te plegen.’

Stevige inzet

‘De cijfers tonen aan dat we niet voor niets stevig inzetten om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan’, zegt Sitalsing. ‘We controleren mensen en zoeken actief naar signalen van wapenbezit of -handel. Ook zijn we als politie betrokken bij het aanpassen van Europese wetgeving om de beschikbaarheid van wapens en vuurwerk te terug te dringen. Daarnaast is preventie cruciaal. Jongeren moeten ervan worden doordrongen dat wapens niet het antwoord zijn. Nooit.’