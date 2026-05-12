Premier Jetten geprikt tijdens zwemmen op Bonaire

'Een speciaal bezoek op de Dag van de Verpleging'

'Na een heftige allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de uitstekende zorg van Fundashon Mariadal voel ik me stukken beter en kan ik met een wat aangepast programma alsnog het werkbezoek aan Bonaire hervatten', zo heeft Jetten zelf via X laten weten.

Bezoek Caribisch deel van het Koninkrijk

Minister-president Jetten brengt van 8 tot en met 14 mei 2026 een bezoek aan Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Het is het eerste bezoek van Jetten aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, in zijn hoedanigheid als minister-president. Het bezoek vindt al direct in het begin van de kabinetsperiode plaats, vanwege het belang dat het kabinet hecht aan een goede en sterke samenwerking binnen het Koninkrijk.