Gijzeling in bank in Duitse Sinzig beëindigd

Vrijdag 8 mei 2026 heeft er in Duitsland een gijzeling plaatsgevonden in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig in de deelstaat Rijnland-Palts op ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Bonn.

Geldtransporteur overmeesterd

De gijzeling begon rond 09:00 uur 's ochtends, toen een geldtransporteur werd overmeesterd bij de bank. De situatie werd omschreven als een 'statische' gijzeling, waarbij de daders zich met de slachtoffers in de kluis van de bank bevonden.

Gijzeling beëindigd

Rond 14:40 uur bleek de gijzeling voorbij te zijn toen speciale eenheden van de politie de bank waren binnengevallen. Twee personen, waaronder vermoedelijk een medewerker van een geldtransport, zijn ongedeerd aangetroffen in een kluisruimte.

Grootschalige klopjacht

De politie is op dit moment nog steeds bezig met een grootschalige klopjacht in en rond het centrum van Sinzig. Het gebied is urenlang afgezet en er werden helikopters ingezet.

Daders voortvluchtig

Hoewel de politie in eerste instantie uitging van meerdere daders, zijn er bij de inval in de bank geen verdachten aangetroffen. De dader(s) zijn vermoedelijk gevlucht voordat de politie de bank binnenging.