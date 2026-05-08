Kindje ernstig gewond geraakt bij ongeval Venray

Bij een verkeersongeval op De Bleek in Venray is vrijdagochtend een jong kindje ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie vrijdag.

Bestuurder busje aangehouden

Bij het ongeval, dat rond 11.00 uur plaatsvond, was een bestelbusje betrokken. De bestuurder van het busje is aangehouden.

Traumahelikopter

'Ook is bij het incident een traumahelikopter opgeroepen. Uiteindelijk is het kindje met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Onderzoek

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Hiervoor is onder andere Forensische Opsporing Verkeer ingezet. Tijdens het onderzoek is het verkeer omgeleid. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.