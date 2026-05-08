Ruim 2,5 duizend honderdplussers, vooral vrouwen

Begin 2026 woonden er 2 551 mensen van honderd jaar of ouder in Nederland, van wie 82 procent vrouwen. Het aantal honderdplussers is de laatste vijf jaar vrij stabiel. In de afgelopen eeuw is de kans om honderd te worden wel sterk gegroeid. Daarbij zijn er ook regionale verschillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) naar honderdplussers vanaf 1812.

Er zijn 1 104 mensen die begin dit jaar 100 jaar waren, 666 van 101 jaar en 372 van 102 jaar. Ruim 400 mensen zijn 103 jaar of ouder.

Kans om honderd te worden sterk gestegen

De onderzoekers bekeken de kans om honderd te worden voor elk geboortejaar. Van de mensen die tussen 1812 en 1850 in Nederland geboren werden, zijn er van elke honderdduizend gemiddeld 13 honderd jaar of ouder geworden. Daarna liep dat op tot ruim 300 voor de geboortejaren aan het eind van de 19e eeuw. Van de mensen die in de periode 1920- 1923 geboren zijn, werden ruim 700 mensen per honderdduizend een eeuw oud.

Vooral stijging bij vrouwen

Vrouwen hebben een veel grotere kans om honderd te worden dan mannen. Die kans is ook sterker gestegen: van 16 per honderdduizend vrouwen in de geboortejaren 1812 tot 1850, tot 1 200 voor de vrouwen die na 1919 geboren zijn. Bij mannen steeg de kans om honderd te worden van 10 per honderdduizend naar 270. Het verschil tussen mannen en vrouwen is dus veel groter geworden.

Vrouwen hebben een hogere levensverwachting dan mannen. Het verschil in levensverwachting werd vooral tussen 1950 en 1970 groter. Dat hangt samen met roken, destijds vooral iets wat mannen deden.