Grote gezondheidsverschillen tussen groepen volwassenen

Uit verdiepend onderzoek op de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2024 blijkt dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen groepen volwassenen. Bijna driekwart van de volwassenen valt binnen een groep waar meer dan negen op de tien volwassenen de gezondheid als (zeer) goed ervaart. In groepen met een relatief ongunstig gezondheidsprofiel is dit slechts één op de tien.

De uitkomsten laten zien welke groepen volwassenen extra aandacht nodig hebben en wat kan helpen om gerichter de gezondheid te verbeteren. Factoren zoals moeite met rondkomen, gebrek aan sociale steun, beperkte deelname aan werk of onderwijs en fysieke leefomgeving zijn hierbij belangrijk. Het volledige rapport is te vinden bij GGD GHOR: Grote gezondheidsverschillen tussen groepen volwassenen.

Over het onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen werd uitgevoerd in het najaar van 2024. Alle GGD’en, gemeente Utrecht, het RIVM, CBS en GGD GHOR Nederland werkten hieraan mee. Bijna een half miljoen mensen in Nederland van 18 jaar en ouder vulden een vragenlijst in over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en leefomgeving met als doel het ontwikkelen van beleid.

Een deel van deze Gezondheidsmonitor wordt gebruikt om de langetermijngevolgen van de coronaperiode in kaart te brengen. Daarmee is dit rapport onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt met de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is opdrachtgever namens het ministerie van VWS.