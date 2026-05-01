Politieman bij zeer ingrijpend incident op politiebureau overleden

Afgelopen donderdagavond heeft zich een zeer ingrijpend incident voorgedaan op het politiebureau in Zandvoort. 'Daarbij is een politieman overleden', zo meldt de politie vandaag.

'We zijn aangeslagen'

'We zijn diep geraakt door dit verlies. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en collega’s. We wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. De politiechef van de eenheid Noord-Holland Hamit Karakus zegt: ‘We zijn aangeslagen door wat er is gebeurd. Dit verlies raakt ons als mens en als organisatie diep en we leven intens mee met zijn partner, familie en iedereen die hem kende.’

Terughoudendheid

De politie vraagt, uit respect voor de familie en andere politiemensen, om terughoudendheid. 'Onze zorg gaat uit naar nabestaanden, de collega’s van het betrokken team en iedereen die getroffen is. Tegelijkertijd blijft de politiezorg voor de inwoners gewaarborgd', aldus de politie.