Politie houdt verdachte aan voor branden Wilnis

In het onderzoek naar de autobranden en schuurbrand die op 30 april in Wilnis plaatsvonden, heeft de politie in Mijdrecht een verdachte aangehouden.

In de nacht van woensdag 29 op donderdag 30 april braken meerdere autobranden en een schuurbrand uit in Wilnis aan de Veenweg, Secretaris Munnikslaan, Burgermeester Padmosweg en de Pieter Joostenlaan. De politie ging direct uit van brandstichting. Gelukkig raakte bij de branden niemand gewond.

De aangehouden verdachte is een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij zit vast en de politie zet het onderzoek voort.