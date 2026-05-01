Jaar cel voor dodelijk ongeluk met wielrenner in Sint Maarten

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een automobilist tot een jaar gevangenisstraf voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk met een wielrenner in Sint Maarten. De bestuurder reed te hard en was onder invloed van drugs. Hij reed door na het ongeluk en liet het slachtoffer in hulpeloze toestand achter.

Op 10 juli 2024 reed de verdachte 84 km per uur op een weg waar je maximaal 60 mocht rijden. Op het kruispunt dat hij naderde, kwam hij in botsing met een wielrenner die hem voorrang had moeten verlenen. Het slachtoffer kwam in een sloot terecht en overleed daar. De verdachte reed na het ongeval door zonder hulp te verlenen of de hulpdiensten te bellen.

Onder invloed



Later bleek dat hij onder invloed was van MDMA, MDA en cannabis. Hij heeft verklaard dat hij de fietser niet had gezien. Toen de verdachte na ongeveer drie kwartier terugkeerde bij de plaats van het ongeval, zei hij tegen de politieagent ter plaatse dat hij niet de bestuurder maar de bijrijder van de auto was.

Beslissing rechtbank: aanmerkelijk onvoorzichtig gereden



De rechtbank stelt vast dat de verdachte niet goed heeft gekeken bij het naderen van het kruispunt. Het ongeluk is dan ook zijn schuld, ook al kwam de verdachte van rechts en gaf de fietser hem geen voorrang. Hij had bedacht moeten zijn op verkeersfouten van andere weggebruikers. Hij heeft aanmerkelijk onvoorzichtig gereden en daardoor is de botsing ontstaan. De keuze van de verdachte om niet direct te stoppen, geen hulp te verlenen en niet 112 te bellen weegt zwaar. De gevolgen voor het slachtoffer waren misschien anders geweest als de verdachte onmiddellijk hulp zou hebben gezocht.

Onherstelbaar leed



De verdachte heeft groot en onherstelbaar leed bij de nabestaanden veroorzaakt. Uit de slachtofferverklaring van de moeder en broer van het slachtoffer bleek hoe groot het verdriet binnen de familie is en hoezeer het slachtoffer wordt gemist. Het opleggen van een straf maakt het leed van de nabestaanden niet ongedaan.

Rijontzegging



Naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar, krijgt de verdachte een rijontzegging van drie jaar opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk. Omdat de verdachte al eerder voor een verkeersdelict is veroordeeld, krijgt hij door deze veroordeling een tweede strafpunt op zijn rijbewijs. Zijn rijbewijs wordt daarmee automatisch ongeldig.