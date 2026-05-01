OM mag eigenaar Wallenpanden niet nog een keer voor witwassen vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) mag een 67-jarige man en zijn bedrijf niet vervolgen voor het witwassen van panden op de Amsterdamse Wallen. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in hoger beroep beslist.

Vrijgesproken

De rechtbank had eerder beslist dat vervolging wel mocht, maar de man en zijn bedrijf daarna vrijgesproken. De panden op de Amsterdamse Wallen (Wallenpanden) staan sinds 2002 op naam van het bedrijf van de 67-jarige man. Volgens het OM fungeerde de man via zijn bedrijf als stroman en waren de panden met crimineel geld gefinancierd.

Kolbak

De man werd daarom in een eerdere grote strafzaak (onderzoek Kolbak) vervolgd voor het witwassen van de Wallenpanden. Het gerechtshof Amsterdam sprak hem in 2009 in deze zaak vrij, omdat niet kon worden bewezen dat de panden een criminele herkomst hadden. De strafzaak tegen zijn bedrijf werd toen geseponeerd.

Terrel

Het OM startte een nieuwe zaak (onderzoek Terrel) tegen de man en zijn bedrijf voor het witwassen van de Wallenpanden. Nu met een andere (latere) pleegperiode en voor een andere variant van witwassen. Ook werd de man nu feitelijk leidinggeven aan witwassen via zijn bedrijf verweten.

Niet-ontvankelijk

In Nederland mag niemand twee keer worden vervolgd voor hetzelfde feit (ne bis in idem-beginsel: verbod op dubbele vervolging). Net als bij de rechtbank lag in hoger beroep de vraag voor of de feiten in het onderzoek Terrel dezelfde waren als die in het onderzoek Kolbak. Eerder concludeerde de rechtbank dat dit niet zo was en dat het OM ontvankelijk was in de vervolging. De rechtbank sprak de man en zijn bedrijf vervolgens vrij omdat witwassen niet bewezen was.

Dezelfde feiten

Het gerechtshof beoordeelde wederom de ontvankelijkheid van het OM en komt tot een andere conclusie. Het hof stelt dat het OM de man en zijn bedrijf in het onderzoek Terrel voor dezelfde feiten vervolgt als die in het onderzoek Kolbak. Daarom verklaart het hof het OM niet-ontvankelijk in de vervolging van de man en zijn bedrijf. Dit betekent dat beide zaken niet verder inhoudelijk worden behandeld.