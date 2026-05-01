Politie houdt verdachte aan voor woninginbraak

De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor een woninginbraak. Deze inbraak vond plaats in de nacht van 11 op 12 november 2024 aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. De politie deed onderzoek en hield op donderdag 30 april 2026 de verdachte aan.

In de nacht van 11 op 12 november 2024 kreeg de politie een melding binnen van een woningbraak. De verdachte kwam de woning binnen nadat hij een ruit had ingegooid. De politie startte direct een (sporen)onderzoek. De verdachte werd destijds niet meer aangetroffen.

Aanhouding

De politie startte een onderzoek. Een DNA-spoor leidde naar de 38-jarige verdachte, die op 30 april 2026 in Breda werd aangehouden buiten heterdaad. Hij zit op dit moment vast en wordt vrijdagmiddag 1 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris.